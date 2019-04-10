Son Dakika Haberleri: Khk ile İhraç Edilenlere Mazbata Verilemeyecek

Khk ile İhraç Edilenlere Mazbata Verilemeyecek

20 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

Khk ile İhraç Edilenlere Mazbata Verilemeyecek, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuştu.

Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:15 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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