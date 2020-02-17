KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı - Son Dakika Dünya

KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı

6 saat önce

AK Parti hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.

KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı, System.String[]

AK Parti hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.


Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden ihraç edilen barış bildirisi imzacısı Doç. Dr. Tezcan Durna pasaport aldığını açıkladı.

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Anayasa Mahkemesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:04 
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