KHK ile işten atılan belediye çalışanı: İBB'den çıkarılanlar işçiyse ben de işçiyim

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Nisan 2018'de "terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu" gerekçe gösterilerek işten atıldı Kenan Güngördü.



"Güvenlik gerekçesiyle" işten atılan Güngördü, üç yıldır Zeytinburnu Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti biriminde çalışıyordu. Yaklaşık 19 yıldır da farklı kurumlarda taşeron işçi olarak çalışmıştı. ve bugüne kadar hakkında tek bir tutanak yoktu.