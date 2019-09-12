KHK ile işten atılan belediye çalışanı: İBB'den çıkarılanlar işçiyse ben de işçiyim

Kenan Gündördü, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Nisan 2018'de "terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu" gerekçe gösterilerek işten atıldı. Gündördü, belediye önündeki eyleminde 530 günü geride bıraktı.