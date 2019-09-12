KHK ile işten atılan belediye çalışanı: İBB'den çıkarılanlar işçiyse ben de işçiyim
1 saat önce
Kenan Gündördü, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Nisan 2018'de "terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu" gerekçe gösterilerek işten atıldı.
Kenan Gündördü, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Nisan 2018'de "terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu" gerekçe gösterilerek işten atıldı. Gündördü, belediye önündeki eyleminde 530 günü geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:03
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