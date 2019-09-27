KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası
1 saat önce
Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, "göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bülent Şık katıldı. Sanığı 9 avukatın temsil ettiği duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da izleyici olarak yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45
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