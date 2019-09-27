Son Dakika Haberleri: KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası
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KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası

1 saat önce

Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası, System.String[]

Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, "göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bülent Şık katıldı. Sanığı 9 avukatın temsil ettiği duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da izleyici olarak yer aldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45 
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