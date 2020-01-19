KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika
Son Dakika Dünya KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde - Son Dakika Dünya

KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde

6 saat önce

Baş rollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi tanınmış isimlerin yer aldığı Babil dizisinin birinci bölümü bu hafta sonu sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu. Sosyal medyada, "Acaba bir dizi son yıllarda binlerce KHK'li vatandaşın yaşadıklarını anlatacak mı" diye soruluyor

KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde, System.String[]

Baş rollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölümü bu hafta sonu sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu.


Türkiye'de her akşam onlarca farklı dizi ekranlara geliyor. Fakat Babil, 15 Temmuz sonrası toplumun büyük bölümünü etkileyen KHKlar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri çağrıştıran konusuyla izleyicilerin dikkatini çekti.

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Halit Ergenç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:59 
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