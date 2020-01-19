KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde

Baş rollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölümü bu hafta sonu sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu.



Türkiye'de her akşam onlarca farklı dizi ekranlara geliyor. Fakat Babil, 15 Temmuz sonrası toplumun büyük bölümünü etkileyen KHKlar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri çağrıştıran konusuyla izleyicilerin dikkatini çekti.