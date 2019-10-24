KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi
1 saat önce
Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.
Darbe girişimi sonrasında OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararname ile bir gecede işini kaybeden Ercan Demircik, bu sözle özetliyor yaşadıklarını.
17 yıllık makine öğretmenliği süresince tek bir soruşturma geçirmeyen Ercan Demircik, 2016'da, 672 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:58
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