Son Dakika Haberleri: KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi
Son Dakika Dünya KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi

KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi

1 saat önce

Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.

KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi, System.String[]

widget--size-fullwidth

widget--align-center">

Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra bana sen teröristsin dedi



Darbe girişimi sonrasında OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararname ile bir gecede işini kaybeden Ercan Demircik, bu sözle özetliyor yaşadıklarını.


17 yıllık makine öğretmenliği süresince tek bir soruşturma geçirmeyen Ercan Demircik, 2016'da, 672 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul bahçesinde skandal görüntüler! Öğrencilerin yanında öğretmeni dövdüler
Erdoğan'dan terörist elebaşlarıyla görüşen Batı'ya tepki: Bunları azdırıyorsunuz Megastar Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 19:07:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]