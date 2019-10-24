Son Dakika Haberleri: KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi
Son Dakika Dünya KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi

KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi

1 saat önce

Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.

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Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.

KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi

Ercan Demirci, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:03 
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