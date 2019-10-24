KHK'lı öğretmen: Ben bu devletin olanakları ile büyüdüm, sonra devlet bana sen teröristsin dedi
1 saat önce
Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.
Darbe girişimi sonrası öğretmenlikten KHK ile ihraç edilen Ercan Demirci, yaşadığı süreci euronews'e anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:03
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