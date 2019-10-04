Son Dakika Haberleri: KHK'lılar Ankara'da toplanıyor: 'Büyük buluşmada' gündem ne? Hangi gruplar katılıyor?
Son Dakika Dünya Haber

KHK'lılar Ankara'da toplanıyor: 'Büyük buluşmada' gündem ne? Hangi gruplar katılıyor?

31 dakika önce

Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da bir araya gelecek.

KHK'lılar Ankara'da toplanıyor: 'Büyük buluşmada' gündem ne? Hangi gruplar katılıyor?, System.String[]

Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da bir araya geliyor.


"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak. Buluşmada "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumlar yapılacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor
Günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 09:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KHK'lılar Ankara'da toplanıyor: 'Büyük buluşmada' gündem ne? Hangi gruplar katılıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]