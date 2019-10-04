KHK'lılar Ankara'da toplanıyor: 'Büyük buluşmada' gündem ne? Hangi gruplar katılıyor?
31 dakika önce
Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da bir araya gelecek.
Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da bir araya geliyor.
"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak. Buluşmada "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumlar yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:46
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