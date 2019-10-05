KHK'lılar anlatıyor: "Terörist ilan edildim ancak seferberlik emriyle askere çağrıldım"
1 saat önce
Erdal Sertkaya, 15 Temmuz sonrası işinden olan yüzbinlerce KHK'lıdan biri. 10 yıl boyunca İstanbul Çatalca Belediyesi'nde bilgisayar teknikeri olarak çalışan Sertakaya'ya, 2017 yılında KHK ile ihraç edildikten sonra sefer görev emri verildi.
Erdal Sertkaya, 15 Temmuz sonrası işinden olan yüzbinlerce KHK'lıdan biri. 10 yıl boyunca İstanbul Çatalca Belediyesi'nde bilgisayar teknikeri olarak çalışan Sertakaya'ya, 2017 yılında KHK ile ihraç edildikten sonra sefer görev emri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:48
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