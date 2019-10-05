'KHK'lılar Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahalesi
1 saat önce
'KHK'lılar Ankara Buluşması'na katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu.
'KHK'lılar Ankara Buluşması'na katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:48
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