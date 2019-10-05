Son Dakika Haberleri: 'KHK'lılar Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahalesi
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'KHK'lılar Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahalesi

1 saat önce

'KHK'lılar Ankara Buluşması'na katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu.

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'KHK'lılar Ankara Buluşması'na katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu

'KHK'lılar Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahalesi

İstanbul, Ankara, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:48 
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