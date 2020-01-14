KHK'lılar Türkiye'nin 'sakıncalı' vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor... - Son Dakika
Son Dakika Dünya KHK'lılar Türkiye'nin 'sakıncalı' vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor... - Son Dakika Dünya

KHK'lılar Türkiye'nin 'sakıncalı' vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor...

16 dakika önce

OHAL, kararnamelerle kamudaki görevinden ihraç edilen KHK mağdurları, çalışma haklarının engellenmesinden, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaya, pasaport alamamaktan ve bankacılık işlemlerinde sorunlar yaşamak gibi yasal haklarından mahrum bırakılıyor

KHK'lılar Türkiye'nin 'sakıncalı' vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor..., System.String[]

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL sonrası arka arkaya çıkan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 125 bin civarı kamu çalışanının idari ve adli işleme tabi tutulmadan görevlerine son verildi.


Yasal birçok haklarından mahrum olan KHK mağdurları, hem kamuda hem özel sektörde kendilerine yönelik ayrımcı uygulamalardan şikayetçi.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:55 
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