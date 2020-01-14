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KHK'lılar Türkiye'nin 'sakıncalı' vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor...
14 dakika önce
OHAL, kararnamelerle kamudaki görevinden ihraç edilen KHK mağdurları, çalışma haklarının engellenmesinden, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaya, pasaport alamamaktan ve bankacılık işlemlerinde sorunlar yaşamak gibi yasal haklarından mahrum bırakılıyorView on euronews.
OHAL, kararnamelerle kamudaki görevinden ihraç edilen KHK mağdurları, çalışma haklarının engellenmesinden, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaya, pasaport alamamaktan ve bankacılık işlemlerinde sorunlar yaşamak gibi yasal haklarından mahrum bırakılıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:57
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