Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı - Son Dakika Magazin

Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı

1 saat önce

Amerikalı TV yıldızı Khloe Kardashian, Oscar gecesine beyaz elbisesiyle damga vurdu. Ödül töreninin ardından katıldığı partiden fotoğraflar paylaşan Khloe, beyaz elbisesiyle takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.

Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.

Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.

Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
Khloe Kardashian, Kim Kardashian, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:57 
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