Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı

Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.

Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.

Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.