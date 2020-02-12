Son Dakika › Magazin › Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı - Son Dakika Magazin
Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
1 saat önce
Amerikalı TV yıldızı Khloe Kardashian, Oscar gecesine beyaz elbisesiyle damga vurdu. Ödül töreninin ardından katıldığı partiden fotoğraflar paylaşan Khloe, beyaz elbisesiyle takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:57
Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.
Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.
Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.
Son Dakika İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi