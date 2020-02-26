Khojaly massacre victims remembered in Baku - Son Dakika

Khojaly massacre victims remembered in Baku
19 dakika önce
FEBRUARY 26: People attend a memorial at Mother's Cry Monument to commemorate the victims of Khojaly Massacre on its 28th anniversary on February 26, 2020 in Baku, Azerbaijan.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:21 Kaynak: AA
FEBRUARY 26: People attend a memorial at Mother's Cry Monument to commemorate the victims of Khojaly Massacre on its 28th anniversary on February 26, 2020 in Baku, Azerbaijan. The Khojaly Massacre is seen as one of the bloodiest incidents of the war between Armenia and Azerbaijan for control of the now-occupied Upper Karabakh region of Azerbaijan. On the heels of the Soviet Union's dissolution, Armenian forces took over the town of Khojaly in Karabakh on Feb. 26, 1992, after battering it with heavy artillery and tanks, assisted by an infantry regiment. .
Son Dakika Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı