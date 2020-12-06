Khor Abdullah Kanalı'nda demir yüklü İran gemisi battı - Son Dakika

Khor Abdullah Kanalı'nda demir yüklü İran gemisi battı

06.12.2020 21:14
Khor Abdullah Kanalı'nda demir yüklü İran gemisi battı, System.String[]

Irak'ın Um Kasr Limanı'na giden İran'a ait demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı'nda battı.

Irak'ın Um Kasr Limanı'na giden İran'a ait demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı'nda battı. Gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait demir yüklü bir geminin Irak'ın Um Kasr Limanı'na gittiği sırada battığı ve gemideki mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Irak Limanlar Genel Şirketi Denizcilik Kontrol ve Yönlendirme Dairesi Müdürü Ramzi Isha yaptığı açıklamada, İran'a ait demir yüklü Turan isimli geminin teknik bir nedenden dolayı Khor Abdullah Kanalı'nda battığını ifade etti. İran'a ait geminin Um Kasr Limanı'na doğru geçmeye çalıştığı sırada battığını aktaran Isha, gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Isha, kaza nedeni ile Khor Abdullah Kanalı'ndaki gemi geçişlerinin etkilemediğini belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Ulaştırma Bakanlığı, Gemi, Irak, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Khor Abdullah Kanalı'nda demir yüklü İran gemisi battı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar 5 dakikada 200 bin liralık vurgun yaptı Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
19:16
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Her 4 dakikada 1 kişi korona nedeniyle ölüyor! Almanya'nın Bavyera eyaletinde tedbirler sıkılaştırıldı Her 4 dakikada 1 kişi korona nedeniyle ölüyor! Almanya'nın Bavyera eyaletinde tedbirler sıkılaştırıldı         
18:03
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 21:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Khor Abdullah Kanalı'nda demir yüklü İran gemisi battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei