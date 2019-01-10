KIA, En Güvenli Üç Markadan Biri
1 saat önce
Amerika'nın saygın kuruluşu IIHS tarafından düzenlenen "IIHS Güvenlik Ödülleri"nde dünyanın en güvenli üç otomobil markası arasında yer aldı.
IIHS Güvenlik Ödülleri'nde KIA Cerato, Niro, Niro-Hybrid, Optima ve Sorento en yüksek güvenlik puanı olan "Top Safety Pick Plus" olarak değerlendirildi ve ödüle layık görüldü.
Güney Koreli otomotiv devi KIA, bağımsız ve saygın güvenlik derecelendirme kuruluşu olan IIHS tarafından "en yüksek güvenlik ödülü" kazanan üç markadan biri oldu. Güvenlik Ödülleri'nde sekiz farklı modeliyle bulunan KIA, standartları zorlaştırılan güvenlik ödüllerinde en yüksek ödül olan "Top Safety Pick Plus" ödülünden beş adet, Top Safety Pick ödülünden ise üç adet kazandı.
2019 yılında güvenlik standartlarını zorlaştırılan IIHS, gerçekleştirdiği güvenlik testleriyle tüm dünyanın takip ettiği önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. IIHS Güvenlik Ödülleri'nde yarışan KIA Cerato, Niro, Niro-Hybrid, Optima ve Sorento modelleri en yüksek güvenlik derecelendirmesi olan "Top Safety Pick Plus" ödülüne layık görüldü. KIA'nın sedan kasaya sahip Rio modeliyle birlikte Soul ve Cadenza ise, Top Safety Pick ödülüne layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:40 Kaynak: Bültenler
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