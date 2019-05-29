Son Dakika Haberleri: KIA FAN ZORLUK CHELSEA FC VS ARSENAL FC
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KIA FAN ZORLUK CHELSEA FC VS ARSENAL FC

1 saat önce

Chelsea FC hayranları Ton ve Ben'i izlemek, özel bir UEFA Avrupa Ligi Finali temalı FootGolf Fan Mücadelesinde Arsenal FC hayranları Tom ve Craig'i ele geçirmek.

Chelsea FC hayranları Ton ve Ben'i izlemek, özel bir UEFA Avrupa Ligi Finali temalı FootGolf Fan Mücadelesinde Arsenal FC hayranları Tom ve Craig'i ele geçirmek.
KIA FAN ZORLUK CHELSEA FC VS ARSENAL FC
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Avrupa, Arsenal, Chelsea, Spor
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