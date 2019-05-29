KIA FAN ZORLUK CHELSEA FC VS ARSENAL FC
1 saat önce
Chelsea FC hayranları Ton ve Ben'i izlemek, özel bir UEFA Avrupa Ligi Finali temalı FootGolf Fan Mücadelesinde Arsenal FC hayranları Tom ve Craig'i ele geçirmek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Chelsea FC hayranları Ton ve Ben'i izlemek, özel bir UEFA Avrupa Ligi Finali temalı FootGolf Fan Mücadelesinde Arsenal FC hayranları Tom ve Craig'i ele geçirmek.
Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda
Fenerbahçe'den Brahimi'ye çılgın teklif!
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!