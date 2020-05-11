Elazığ'ın süper ligdeki basketbol ekibi Elazığ İl Özel İdare'nin Amerikalı pivotu Kia Vaughn, basketbolu özlediğini ancak bugünlerde daha önemli şeyler yaşandığını söyledi.



Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare'nin Amerikalı pivotu Kia Vaughn, Korona virüs tedbirleri kapsamında gittiği ülkesinde evde antrenmanlarını sürdürüyor. Amerika'da olan ve günlerinin nasıl geçtiğini İHA muhabirine aktaran başarılı basketbolcu, alış veriş haricinde evden çıkmadığını kaydetti.



Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de günlerini evde geçtiğine değinen Vaughn, "Alışveriş harici evlerimizden çıkmıyoruz. Bir süreden sonra insan sıkılıyor ama insanlık adına evlerimizde kalmamız en doğrusu. Antrenmanları evde sürdürüyorum. Henüz basketbol topu ile antrenman yapmadım ama bisikletim var ve dünyanın geri kalanı gibi ev antrenmanları yapıyorum. Basketbolu özledim ama bugünlerde daha çok kendim ve ailem için endişeleniyorum. Pandeminin bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ