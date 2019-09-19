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KIA'ya yeni tasarım şefi

1 saat önce

CARMEDYA.COM – KIA, tasarım merkezinin başına Karim Habib’in getirildiğini açıkladı. Habib, Ekim ayı itibarıyla KIA’nın Güney Kore, Namyang’da bulunan tasarım merkezinde çalışmalarına başlayacak. 20 yılı aşkın süredir çeşitli markaların tasarım şefliğini üstlenen Karim Habib, markanın mobilete ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde geliştireceği araçların tasarımından sorumlu olacak. KIA’nın sahip olduğu güçle otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren bir...The post KIA’ya yeni tasarım şefi appeared first on Carmedya.

KIA'ya yeni tasarım şefi, System.String[]

CARMEDYA.COM - KIA, tasarım merkezinin başına Karim Habib'in getirildiğini açıkladı.



Habib, Ekim ayı itibarıyla KIA'nın Güney Kore, Namyang'da bulunan tasarım merkezinde çalışmalarına başlayacak.


20 yılı aşkın süredir çeşitli markaların tasarım şefliğini üstlenen Karim Habib, markanın mobilete ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde geliştireceği araçların tasarımından sorumlu olacak.


KIA'nın sahip olduğu güçle otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren bir marka olduğunu belirten Karim Habib, "Elektrifikasyon ve mobilitenin geleceği anlamında ciddi çalışmaları olan bir markaya geldim. Bu geleceğin bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. KIA'nın başarılı tasarım ekibiyle bir an önce çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" açıklamalarında bulundu.


Karim Habib, kariyeri boyunca BMW, Mercedes ve Nissan'da (Infiniti) önemli görevde bulunarak birçok modelin yaratılmasında öncü rol aldı.


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Güney Kore, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:54 
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