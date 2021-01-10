KIA yeni logosunu tanıttı - Son Dakika

KIA yeni logosunu tanıttı

10.01.2021 19:14
KIA yeni logosunu tanıttı, System.String[]

Yeni stratejik planlarını ve elektrikli model vizyonunu açıklayan KIA, dönüşüme logosuyla başladı.

Yeni stratejik planlarını ve elektrikli model vizyonunu açıklayan KIA, dönüşüme logosuyla başladı.

Marka, 2020 yılının başında Plan S stratejisiyle ulaşımın geleceğinde aktif rol alacağını ve 2025 yılına kadar 11 yeni elektrikli model geliştireceğini açıklmıştı.

KIA Motors, yeni logosunu "İlham veren hareket" mottosuyla tanıttı.

Yeni logonun tasarımı simetri, ritim ve yükselen değer olmak üzere üç kavrama dayanıyor. Logodaki simetri, müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarının çevresel sorumlulukla karşılanmasını yansıtıyor. Ulaşım ve çevrecilik kavramları artık bir tezat oluşturmuyor, birbirine bağlı ve bu bağ sürdürülebilir bir gelecek için gerekiyor. Yeni logodaki ritim ise KIA'nın yenilenen ve yaratıcı enerjisiyle müşterilerin isteklerine göre hareket ederek sürekli değişen ruhunu somutlaştırıyor. Tek bir bağlantılı çizgi ile gösterilen yeni logodaki yükselen değer ise markanın her temas noktasında müşterilere heyecan uyandıran bir deneyim sunma taahhüdünü simgeliyor.

KIA'nın yeni logosunun şirketin değişim ve inovasyon alanındaki kararlılığını temsil ettiğinin altını çizen KIA'nın Başkan ve CEO'su Ho Sung Song süreci şu sözlerle anlattı; "Otomotiv endüstrisi son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde. KIA proaktif bir şekilde bu değişiklikleri şekillendiriyor ve sürece uyum sağlıyor. Yeni logomuz, ulaşım ihtiyaçları geliştikçe müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi çözümler sunma ve çalışanlarımızla birlikte hızla değişen bu endüstride karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme arzumuzu temsil ediyor."

Yeni marka hedefleri ve stratejisi 15 Ocak'ta tanıtılacak

KIA'nın yeni marka hedefleri ve felsefesinin yanı sıra bu değişimin gelecekteki KIA ürünlerine uygulanması da dahil olmak üzere markanın yeni stratejisine ilişkin ayrıntılar, 15 Ocak 2021 Cuma günü KIA'nın global Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Ocak, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil KIA yeni logosunu tanıttı - Son Dakika


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