KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü - Son Dakika
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KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

23.05.2022 22:51
KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine kadar dönüşüm yolculuğuna başladığını açıklayan Kia, yeni modelleriyle 2022’de hedef büyüttü.

Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine kadar dönüşüm yolculuğuna başladığını açıklayan Kia, yeni modelleriyle 2022'de hedef büyüttü.

Markanın yeni sloganı olan "Movement That Inspires"dan esinlenerek "İlham Veren Yolculuk" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel markanın gelecek hedeflerini ve vizyonunu paylaştı.

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü
Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel

"Kia'nın global dönüşüm yolculuğu Türkiye'de de başladı"

Markanın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2021 yılında duyurulan kurumsal dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini söyleyen Can Ağyel, "Kia'nın 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceği açıklanmıştı. EV6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni model. 2021'de Kia globalde başlayan dönüşüm yolculuğuyla markanın logosundan sloganına kadar bir dizi değişim geçirdik. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren yeni logolu araçlarımız Türkiye yollarında görünmeye başladı. Bayilerimizi yenileme ve yapılandırma süreci başladı. Kia'nın hedefleri doğrultusunda 2023 yılının sonuna kadar tüm bayilerimiz de bu değişim sürecini tamamlamış olacak." dedi.

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

"Bu yıl 12 model satışa sunacağız"

2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Can Ağyel, "Tedarik, üretim ve döviz kuru kaynaklı konular tüm sektörü etkiledi. Arz talep dengesinin üretim aleyhine bozulduğu bir dönem yaşadık. Buna rağmen sürdürülebilir iş modelimizi, istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. 2022 yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız. "Güçlü Üçlü" olarak konumlandırdığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimiz, Kia'nın amiral gemisi Sportage modelinin beşinci nesli ve SUV denilince akla ilk gelen modellerimizden Sorento ile pazar payımızı yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

"Yeni Sportage ile SUV segmentinde iddiamızı daha da güçlendirdik"

Beşinci nesil Sportage ile birlikte iddialı konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Ağyel, "SUV modellerine talep her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV modellerinin toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 34'e ulaştı. Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve Yeni Sorento ile yine iddialıyız. Yeni Sportage ile bu yıl C SUV segmentindeki satışlarımıza ivme kazandırdık." ifadelerini kullandı.

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

Kia EV6 Haziran ayında Türkiye'de

Etkinlikte, Avrupa'da "2022 Yılın Otomobili" ödülünü kazanan Kia EV6 modelinin haziran ayında GT-Line 4×4 versiyonu ile Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Avrupa'da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi, sürücünün sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edebilmesine olanak tanıyor.

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü

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Kaynak: Carmedya.com

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