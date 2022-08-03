Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu - Son Dakika
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Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu

03.08.2022 20:33
Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu

KIAMBU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın Kiambu ilçesindeki Limuru kasabasında bulunan Sunripe fabrikasında çalışan personel, 2 Ağustos 2022.

KIAMBU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın Kiambu ilçesindeki Limuru kasabasında bulunan Sunripe fabrikasında çalışan personel, 2 Ağustos 2022. Çin pazarına gönderilmek için Kenya'da yetiştirilen taze avokadoların ilk partisi, üst düzey hükümet yetkilileri, diplomatlar ve sektör yöneticilerinin katıldığı bir törenle Salı günü yola çıktı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ileri taşımayı amaçlayan Kenya, Çin'e taze avokado ihraç eden ilk Afrika ülkesi oldu. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu - Son Dakika
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