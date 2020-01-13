Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kibar: 'Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır' - Son Dakika

Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır"

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Madeni Eşyalar Odası'nın davetlisi olarak bayan kuaförleri ile bir araya geldi.

Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Madeni Eşyalar Odası'nın davetlisi olarak bayan kuaförleri ile bir araya geldi. Başkan Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte karar almanın önemine dikkat çekerek, "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır" dedi.


İlçede bir restoranda bayan kuaförleri ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş yaptı. Başkan Baş davetlerine icabet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş'a teşekkür etti. Başkan Ayhan Baş'ın da tavsiyesi ile bayan kuaförleri iş yerlerinin istedikleri bir gün kapalı olmasında ve kuaförler gecesi yapılması konusunda oy birliği ile karar aldı.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte fikir alışverişinde bulunmanın işlerde kaliteyi artıracağını belirterek, "Bir işte birlik beraberlik olduğunda o işte kalite kendiliğinden gelir. Fatsa çok hızlı büyüyor, nüfus tabelada 116 bin yazıyor ama Fatsamızdaki bayan kuaförü sayısına baktığımızda Altınordu ilçesindeki kuaför sayısına denk. Buda demek oluyor ki Kumru'da, Korgan'da, Çatalpınar'da, Aybastı'da, Kabataş'ta bir çok hemşehrimiz bizim ilçemizde ikamet ediyor. Bu da ticari hareketliliği gösteriyor. Arkadaşlar işimize yatırım yapmamız lazım, işimize yatırım yapmakla birlikte hem kalitemiz artacak hem de kaliteye doğru orantılı olarak kazancımız artacak. Bayan kuaförleri olarak bir şansınız var. Ulusal firmaların olduğu bir sektörde değilsiniz, kendi aranızda birlik ve beraberliği sağladığınızda aldığınız kararları hep beraber riayet ettiğinizde karlılığı sektörün sorunlarını tartışabileceğiniz kazancınızı yükseltebileceğiniz bir sektördesiniz. Bunun için ben sizler açısından şanslı görüyorum. Önceki hafta erkek kuaförü esnaflarımızla bir araya geldik. Onlarla da sorunlarını tartıştık. Erkek kuaförlerimizden pazar günleri iş yerlerini açanlar olduğunu duyduk ve burada kendilerine birlik beraberliğin önemini anlattık. Bunu şu anlamda söylüyorum: İş yerleri kendilerine ilan ettikleri tatil günlerinde zamanlarını dinlenmeye ailelerine ayırırlarsa performansları artacak ve bu da kazançların artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a plaket takdim ederken, odanın ilk üyesi Şadiye Öklük'ün plaketini de Başkan Kibar verdi. Madeni Eşyalar Odasının en son ve en genç üyesi Zehra Demirci'ye de plaket verildi. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Ayhan Baş, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi
İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:13 FİLENİN SULTANLARI'NA COŞKULU KARŞILAMA - Son Dakika
21:11 Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
21:11 Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı - Son Dakika
21:10 GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (2) (aktüel) - Son Dakika
21:10 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:17:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]