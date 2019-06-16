Son Dakika Haberleri: Kibar Dış Ticaret, sektöründe "ihracat şampiyonu" oldu
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Kibar Dış Ticaret, sektöründe "ihracat şampiyonu" oldu

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasında Kibar Dış Ticaret, iki ödülün sahibi oldu.

Kibar Dış Ticaret, sektöründe
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasında Kibar Dış Ticaret, iki ödülün sahibi oldu. Şirket, Türkiye genelinde dördüncü, sektörel bazda da birinci sırada yer aldı.
Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, TİM tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde iki ödüle layık görüldü.
"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasında Kibar Dış Ticaret, 2018 yılında ortaya koyduğu ihracat performansıyla Türkiye genelinde dördüncü, sektörel bazda da birinci oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, şirket adına ödülü alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıllardır Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firmasından biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin son dönemde ihracat alanında önemli başarılar elde ettiğini belirten Kibar, şunları söyledi:
"Ülkemiz ekonomisinin en büyük dinamolarından olan ihracat, önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam edecek. Kibar Holding olarak ihracat ağırlıklı bir sanayi grubuyuz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara odaklanarak ihracat oranlarımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:25 Kaynak: AA
Kibar Holding, İhracat, Türkiye, Ekonomi
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