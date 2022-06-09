Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı

09.06.2022 18:49

Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'ndeki (Harran) tarihi konakta restorasyon çalışmalarına başlandı.

Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'ndeki (Harran) tarihi konakta restorasyon çalışmalarına başlandı.

Fatih Aliye Müderris Konağı'ndaki restorasyon hazırlıkları hakkında bilgi alıp inceleme yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, metruk halde bulunan konağı restorasyonla birlikte Türkiye'nin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Fatih Aliye Müderris Konağı'ndayız. Reyhanlı'da, Suriye sınırındayız. Buranın hemen 300-500 metre ilerisi Suriye sınırı. Burası 1950'lerde yapılan bir konak ve yıllardır atıl ve metruk bir vaziyette duruyordu. 2021 yılında Hatay Valiliği olarak burasını kamulaştırdık ve projemizi hazırladık. Projemizle birlikte burayı bir film stüdyosuna ve platosuna çeviriyoruz. Bugün itibariyle de restorasyon çalışmalarına başladık, biraz ihale sürecimiz uzun sürdü ancak neticede ihale sürecini de tamamladık. 20 milyon 200 bin lira liraya mal olacak restorasyon işini Mersinli bir firmaya ihale ettik ve firmamız da çalışmalara başladı. Bir yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak ve burası Hatay halkının, Türkiye'nin hizmetine girmiş olacak."

Doğan, hem konağı ayağa kaldırmak hem de film, sinema sektörüne hizmet vermek adına böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.

Ülkedeki ve dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen yatırımların sürdüğünü vurgulayan Doğan, "Çalışmalar tamamlandığında konak Hatay ve Türkiye adına güzel bir mekan olacak. Acele kamulaştırma kararı vererek süreci hızlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Doğan, konuşmasının ardından restorasyon için ilk çekici vurdu.

Daha önce sinema müzesi olması planlanan konakta proje değişikliğine gidilerek, konağın film stüdyosu, çevresinin de sinema çekimleri için plato olmasına karar verildi.

Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı
Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı
Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı
Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı
Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı

YORUMLAR
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'Kibar Feyzo' filminin çekildiği konak restore ediliyor 'Kibar Feyzo' filminin çekildiği konak restore ediliyor Mersin'de doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı Mersin'de doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kibar Feyzo filminin çekildiği konakta restorasyon çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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