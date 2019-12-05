Son Dakika Haberleri: Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu
Son Dakika Güncel Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu - Son Dakika

Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu

6 saat önce

Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu.

Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu, System.String[]

Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu. Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu.


Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding ve Grup şirketleri çalışanları 'Kibar Gönüllüleri' çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar sistematik bir şekilde devam ediyor.


Dezavantajlı okullara destek çalışmaları kapsamında belirlenen ilköğretim okullarının fiziksel ihtiyaçları gönüllüler yardımıyla karşılanıyor. Bunlarla beraber Kibar Gönüllüleri fidan dikimi, çocuk tiyatrosu, meslek tanıtım günleri, çocuk yazarı buluşması, sıfır atık eğitimi ve okul gezileri gibi düzenledikleri birbirinden farklı etkinliklerle çocukların hayatına dokunuyor. Yaklaşık 200 gönüllünün katılımıyla 4 bin çocuğa dokunan gönüllüler, yeni yılda daha fazla çocuğun hayatında fark oluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kibar Holding, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak
Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:24:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]