Kibar: "Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız" - Son Dakika

Kibar: "Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız"

21.11.2020 12:49
Kibar:

Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde kurulan Karadeniz'in en büyük mezbahası ve hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricileri ile görüşen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, talep ve ihtiyaçlarını dinlediği hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını kısa vadede çözeceklerinin sözünü verdi.

Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde kurulan Karadeniz'in en büyük mezbahası ve hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricileri ile görüşen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, talep ve ihtiyaçlarını dinlediği hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını kısa vadede çözeceklerinin sözünü verdi.

Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Okyay Sarıhan ve Abdullah Coci ile birlikte Bahçeler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarını ziyaret eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ile görüşerek hayvan yetiştiricilerinin talep ve ihtiyaçlarının çözümü konusunda istişarelerde bulundu.

Hayvan pazarındaki yetiştiricileri gezerek bereketli kazançlar dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Gün geçtikçe yapılan yatırımlar ve hizmetlerle büyüyen ve gelişen Fatsa'mız, Karadeniz'in en büyük mezbahası ve hayvan pazarını gezerek burada hayvan yetiştiricilerimizle bir araya geldik. Dernek başkanımızla birlikte hayvan yetiştiricilerimizin taleplerini dinledik. Verimli ve keyifli bir sohbet ettik. İmkanlarımız nispetinde sorunların çözümü noktasında talepleri yerine getireceğimizin sözünü verdik. İnşallah kısa vadede buradaki sorunları çözeceğiz. Hayvan yetiştiricilerimize işlerinde bereketli kazançlar diliyor; Karadeniz'in en büyük modern mezbahası ve hayvan pazarını ilçemizde faaliyete geçmesinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ORDU

Kibar: Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız
Kibar: Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız
Kibar: Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız

İbrahim Etem Kibar, Mehmet Şükrü, Karadeniz, Fatsa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kibar: 'Hayvan pazarındaki talepleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız' - Son Dakika


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