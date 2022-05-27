Kibar Holding "23 Nisan Resim Yarışması" sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Kibar Holding "23 Nisan Resim Yarışması" sonuçları açıklandı

27.05.2022 11:50
Kibar Holding "23 Nisan Resim Yarışması" sonuçları açıklandı

Kibar Holding'in geleneksel hale gelen "23 Nisan Resim Yarışması" sonuçları açıklandı.

Kibar Holding'in geleneksel hale gelen "23 Nisan Resim Yarışması" sonuçları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in altıncı kez gerçekleştirdiği Kibar Holding'in 50. Yıldönümü kapsamında "Hayal Etmek" olan 23 Nisan Resim Yarışmasına 4-11 yaş aralığındaki çocuklar "Hayal Oyunu", "Benim İşim Hayal Kurmak" ve "Gelecek İçin Hayal Tasarımcıları" başlıklarında yaptıkları resimlerle katıldılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan resim yarışması iki yılın ardından ilk kez fiziki ortamda yapıldı.

Finalistlerin pediatrist ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendiği yarışmanın ödül töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Kibar Holding'in 23 Nisan Resim Yarışmasını gelecek kuşakların bilinçlenmesine yönelik sanatla iç içe olan bir proje olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatının çocuklar olduğu bilinciyle onların daha iyi eğitim almalarını sağlayacak, nitelikli eğitime erişimin eşitlikçi bir zeminde gerçekleşmesine olanak tanıyacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bugün bizi burada bir araya getiren, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yaptıkları resimler.

O çocuklar ki, her yıl gönderdikleri, bizlerle paylaştıkları resimlerle ne kadar doğru yolda olduklarını bizlere gösteriyor, geleceğe dair umutlarımızı artırıyorlar.

Bilim ve sanatla uğraşan yeni ve çok güçlü bir nesil geliyor. Biz de onların motivasyonunu artıracak projeler ve 23 Nisan Resim Yarışmamız gibi etkinliklerimizle onları teşvik etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ulusal Egemenlik, Kibar Holding, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kibar Holding '23 Nisan Resim Yarışması' sonuçları açıklandı - Son Dakika


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