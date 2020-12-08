Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı: "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır" - Son Dakika

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı: "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır"

08.12.2020 14:13
Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı:

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır. Kovid-19 pandemisi, dünyaya ve şirketlere iki elini birden kullanma becerisi kazandırdı." dedi.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün düzenlediği Sinerji Liderlik Zirvesi "20 Online" etkinliğine katılan Kayabaşı, şirketi ve liderlik anlayışı ile ilgili soruları yanıtladı.

"Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır" diyen Kayabaşı, Kovid-19 pandemisinin dünyaya ve şirketlere "iki elini birden kullanma" becerisi kazandırdığını söyledi.

Dünyanın pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir seneyi yaşıyoruz. Pandemi süreci hemen hemen hepimizi her konuda etkiledi. Sadece iş değil, özel hayatlarımız da bu süreçten çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ancak kaygılanmayı bir kenara bırakıp hızlı kararlar alarak aksiyona geçmek, yapılacakların en doğrusuydu.

Grup olarak süreci en başından beri çok yakından takip ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bizim açımızdan bu süreci en etkili şekilde yönetmemiz için farklı senaryolar için farklı alternatiflere sahip olmamız çok önemliydi. Kibar Grubu olarak esneklik bizim kurumsal değerlerimizden biridir. Bu esnekliği bu dönemde çok etkin bir şekilde göstermeyi başardık ve karşılığını da aldık."

"Lider karar alır, sinerji oluşturur, harekete geçer ve geçirir"

Haluk Kayabaşı, grup şirketleriyle ilgili kararlar alırken öncelikle çalışanların, ailelerinin ve tüketicilerin sağlığını düşündüklerini, bu dönemde işinin başında olan mesai arkadaşlarının fiziksel ve mental sağlığını önemsediklerini vurguladı.

Pandemi boyunca şeffaflığı ve sürekli iletişimi sağladıklarını, bu sayede motivasyon kaybı yaşamadıklarını aktaran Kayabaşı, bir soru üzerine, "etkili lider" tanımlamasını şöyle yaptı:

"Bana göre etkili lider önce insandır, insana dair tüm eksiklikleri, güzellikleri bünyesinde harman edendir. Arada tökezleyen, umutlanan, seven, üzülen, çaba harcayan, günü yaşarken geleceği de aklının bir köşesine takılı tutan, rakip denen diğer insanların yaptıklarına göre aksiyon alan, adına gün sonu, ay sonu, yıl sonu denen rakamlarla haşır neşir olandır. Lideri diğer insanlardan ayıran şey; tüm bu duyguları lideri olduğu topluluktan ayrı yaşayamamasıdır. Karar alır, sinerji oluşturur, harekete geçer ve geçirir."

"Geri dönüşümü ve yeniden kullanımı artırıyoruz"

Kibar Holding CEO'su Kayabaşı, Kovid-19 döneminde empati ve güvenin önem taşıdığını ifade ederek, liderlerin bu dönemde çalışanlarının sağlığına ve hislerine daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik kavramının dünyanın ve iş insanlarının gündeminde en üst sıraya çıktığını aktaran Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Kibar Grubu olarak bizim insan odaklı, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir iş yapma kültürümüz var yıllardan beri ve bu böyle devam edecek. Çalışanlarımıza insan haklarının korunduğu, insan sağlığına öncelik verilen, mesleki gelişimin desteklendiği, adil bir iş hayatı sunuyoruz. Eğitimden sağlığa ve tarıma kadar birçok alanda topluma faydalı yatırımlar yapıyoruz grup olarak ve bütün faaliyetlerimizde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakları ve çevreyi koruyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Her sene enerji, su ve atık yoğunluğumuzu azaltıyoruz. Bu arada geri dönüşümü ve yeniden kullanımı da artırıyoruz. Grubumuzda sürdürülebilirliği kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirerek tüm uygulamalarda, faaliyetlerde ve karar mekanizmalarında dikkate alıyoruz."

Marmara Üniversitesi, Kibar Holding, Kayabaşı, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı: 'Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır' - Son Dakika


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