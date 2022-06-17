Kibar Holding'de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kibar Holding'de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sürüyor

17.06.2022 17:47
Kibar Holding'de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sürüyor

Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanan yenilikçi insan kaynakları uygulamaları kapsamında, yasalar çerçevesinde 5 gün olan babalık iznini 14 güne çıkarırken, yeni ebeveyn olan ve askere gidecek çalışanlara yönelik mentorluk ve psikolojik destek uygulaması başlattı.

Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanan yenilikçi insan kaynakları uygulamaları kapsamında, yasalar çerçevesinde 5 gün olan babalık iznini 14 güne çıkarırken, yeni ebeveyn olan ve askere gidecek çalışanlara yönelik mentorluk ve psikolojik destek uygulaması başlattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 5 bin kişiyi aşkın insan kaynağıyla Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasında bulunan Kibar Holding, yeni bir uygulama hayata geçirdi.

Yasalar tarafından 5 gün olarak belirlenen babalık iznini 14 güne yükselten Kibar Holding, bu uygulamayla hem babaların çocuklarının ilk günlerinde onların daha fazla yanında olmalarını hem de ebeveynlik sorumluğunu anneyle daha etkili bir şekilde paylaşmalarını amaçlıyor.

Kadının iş hayatına katılımını artırmak için pek çok proje yürüten Kibar Holding, yeni ebeveyn olan ya da ebeveynliğe hazırlanan çalışanlara ayrıca mentorluk desteği verecek. İzinden dönen çalışanlarına ise toplamda 12 seans psikolojik destek imkanı sunacak.

BİZ Eşitiz çalışmaları kapsamında, cinsiyetlere atanan zorlu rollerde iş hayatına uyumu kolaylaştırmak için harekete geçen grubun insan kaynakları yönetimi, başlattığı iç proje ile çalışanların hayatlarındaki önemli dönemeçleri daha konforlu geçirmeleri için destek olmayı amaçlıyor.

Yeni ebeveynlik ve askerlikte psikolojik destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, şunları kaydetti:

"Grup olarak hem toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha büyük adımlar atmaya hem de arkadaşlarımızın mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda BİZ Eşitiz çatısı altında pek çok yenilikçi projeyi hayata geçiriyoruz. Son olarak 5 gün olan babalık iznini 14 güne çıkardık. Aynı zamanda herkesin hayatında önemli kilometre taşları olan ebeveynlik ve askerlik yolculuklarında da arkadaşlarımızı destekliyoruz. Program kapsamında gönüllülük esasıyla mentor ve danışan olan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlıyorlar. Eğitimler sonrasında anne baba olan ya da olacak çalışanlarımız 6 seanslık mentorluk desteği alıyor. Annelik, babalık, askerlik izinlerinden dönen arkadaşlarımız mevcut 6 seans haklarına ek olarak 6 seans daha ücretsiz psikolojik destek alabiliyorlar. Tüm zorlu zamanlarda olduğu gibi arkadaşlarımızın iş hayat dengesini kurma yolculuklarında da yanlarındayız."

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Kaynak: AA

Kibar Holding, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kibar Holding'de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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