Kibar Holding'e iş sağlığı ve güvenliği ödülü - Son Dakika

Kibar Holding'e iş sağlığı ve güvenliği ödülü

05.05.2021 10:28
Kibar Holding'e iş sağlığı ve güvenliği ödülü, System.String[]

Kibar Holding, 'Hep Beraber Yaşam Güvenliği' projesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamındaki 'Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması'nda birincilik elde etti.

Kibar Holding, 'Hep Beraber Yaşam Güvenliği' projesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamındaki 'Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması'nda birincilik elde etti.

İş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliğinin öncelik olarak belirlenmesi, bu kapsamda işçi ve işveren taraflarında farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanıyor, Bakanlık ve çeşitli kuruluşlar tarafından etkinlikler düzenleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35'inci kez düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşen "Güçlü İletişim Güvenli İş Yeri İyi Uygulama Yarışması" ödül töreni pandemi nedeniyle online platform üzerinde yapıldı. Yarışma kapsamında Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding, Bakanlık tarafından düzenlenen "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması"nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yarım asra yaklaşan tarihimiz ve kurulduğumuz günden bu yana Kibar Grubu olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde önce sağlık, önce yaşam güvenliği yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekliliği sağlamak adına faaliyet gösterdiğimiz hemen her sektörde öncü rol üstlendik. Bu farkındalık ve bilinçle pek çok yenilikçi proje ve uygulamayı hayata geçirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını uyulması gereken bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi ve kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamaya odaklandık. Çalışan kadromuzda farkındalığı artırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamanın sürekli ve etkili iletişim ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. İletişim bizim için birbirimizi anlamak ve doğru uygulama ve yöntemlerin doğru aktarımının sağlanmasıdır. Bunun için 'Hep Birlikte Yaşam Güvenliği' adını verdiğimiz projemizle ciddi bir adım atıyor, her zaman olduğu gibi Kibar Grubu olarak BİZ Birlikte Güçlüyüz diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan holding açıklamasına göre projede, çalışanlar sürece ortak katılım gösterdi. Grup şirketlerinde her yıl iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin katılımıyla çalıştaylar düzenleniyor. Bir önceki yılın değerlendirmesi yapılırken, bir sonraki yılın planlamaları üzerinde ortak bir çalışma gerçekleştiriliyor, saha ziyaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ve İş Güvenliği yarışmasının planlamaları yapılıyor. Grup şirketleri kendi içlerinde geniş katılımlı bilgi yarışmaları düzenliyor. Kazananlar Grup genelinde düzenlenecek bir üst yarışmaya dahil oluyor ve kazanan çalışanlar ödüllendiriliyor. - İSTANBUL

Kibar Holding'e iş sağlığı ve güvenliği ödülü

Güvenlik Bakanlığı, Kibar Holding, Vedat Bilgin, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kibar Holding'e iş sağlığı ve güvenliği ödülü - Son Dakika Ekonomi


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