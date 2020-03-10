Kibar Holding, "Güç Bizde Gelişim Merkezi"yle çalışanlarının gelişimini destekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kibar Holding, 'Güç Bizde Gelişim Merkezi'yle çalışanlarının gelişimini destekliyor - Son Dakika

Kibar Holding, "Güç Bizde Gelişim Merkezi"yle çalışanlarının gelişimini destekliyor

6 saat önce

Kibar Holding'in sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olan ve insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak, eğitim, seminer ve organizasyonları bir çatı altında toplamak amacıyla faaliyete alınan "Güç Bizde Gelişim Merkezi" açıldı.

Kibar Holding,

Kibar Holding'in sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olan ve insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak, eğitim, seminer ve organizasyonları bir çatı altında toplamak amacıyla faaliyete alınan "Güç Bizde Gelişim Merkezi" açıldı.


Kibar Holding açıklamasına göre, yapımı 35 günde tamamlanan yaklaşık 300 kişi kapasiteli merkezde,1 konferans salonu, 3 eğitim salonu ve 2 çalışma sınıfı bulunuyor. Kibar Holding'in Tuzla Yerleşkesi'nde 700 metrekare alana kurulu merkezin açılışı Kibar Holding Üst yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Holding İcra Kurulu Üyeleri, şirketlerin genel müdürleri ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayabaşı "Güç Bizde Gelişim Merkezi"nin Kibar Grubu açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:


"Kibar Holding olarak bizi biz yapan 5 değerimiz güven, yenilikçilik, doğruluk, esneklik ve çalışkanlık. Bugün açılışını yaptığımız, en büyük zenginliğimiz olarak ifade ettiğimiz insan kaynağımızın sürekli gelişimini destekleyecek bu merkezde bulunan sınıf ve salonlar da bu değerlerle isimlendirildi. Yarım asra yaklaşan tarihimizden aldığımız güçle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki sahip olduğumuz bu değerler, bu merkez ve içinde yapılacak çalışmalarla birlikte nesilden nesle aktarılacak."

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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