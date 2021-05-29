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Kibar Holding'in webinar serisi Kibar Let's Talk'a Bekir Ağırdır katıldı - Son Dakika

Kibar Holding'in webinar serisi Kibar Let's Talk'a Bekir Ağırdır katıldı

29.05.2021 11:34
Kibar Holding'in webinar serisi Kibar Let's Talk'a Bekir Ağırdır katıldı, System.String[]

Kibar Holding'in salgın dönemine özel webinar serisi Kibar Lets Talk'un ikinci konuğu Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oldu.

Kibar Holding'in salgın dönemine özel webinar serisi Kibar Lets Talk'un ikinci konuğu Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding, salgın döneminde çalışanlarla etkileşimi artırmak ve Grubun etkinlik kültürünü sürdürülebilir kılmak amacıyla başlattığı webinar serisi "Kibar Let's Talk"a devam ediyor.

Kibar Lets Talk'un ikinci konuğu Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oldu. Etkinlikte Ağırdır, salgının iş ve sosyal hayata etkileri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ele alınması gereken konular ve kadınların iş gücüne katılımlarıyla ilgili rakamları paylaşırken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Grubu olarak salgının getirdiği olumsuz etkilerle başa çıkmak adına önemli adımlar attıklarını belirterek, "Özellikle insan kaynağımızla açık ve şeffaf iletişimimizi korumak için pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz.

Grup içi paylaşımı desteklemek, keyifli ve bilgi verici molalar vermek için düzenlediğimiz etkinliklerden biri olan Kibar Let's Talk serisine bu yılın başında start verdik. Yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın değerli katılımıyla ufuk açan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kibar Let's Talk'u sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirliğin temel unsurlarından"

Kibar Let's Talk etkinliğinde Kibar Grubu çalışanlarıyla buluşan Ağırdır, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi gibi ele alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri. Tanım açısından büyük önem arz eden iki boyutu var. İlki, bu bir vicdan meselesi. Kadınların eşitlik ve adalet talebinin yanında olmamak söz konusu değil. Eğitimde fırsat eşitliğini büyük ölçüde sağladık, ancak iş hayatında rakamlar hala kat edilmesi gereken ciddi mesafe olduğunu ortaya koyuyor. Hala 100 kadından 53'ü ev hanımı, iş hayatına katılımı yok. 100 kadından yalnızca 22'si çalışıyor ve bu 22 kadının yalnızca 9'unun sosyal güvencesi var. Diğer 13'ü tarımda, eşinin yanında ya da esnaf olarak güvencesiz çalışıyor. Maddi olanak direkt elinde değil. İşte tam da bu nedenle bu iş bir vicdan meselesi. Eşitlik arayışına kayıtsız kalamayız. İkinci konu ise toplumsal dönüşüm. Eşitliğin tesis edilmesi için demokrasi kavramının evlere yayılması gerekiyor. Toplumsal dönüşüm için zihni sıçramaya ihtiyaç var."

Cinsiyet eşitliğinin bir moda kavram değil, yaşam biçimi arayışı olması gerektiğini aktaran Ağırdır, "İş hayatında da atılan adımların hayata ve gerçeklere paralel olması gerekiyor. Kibar Grubu'ndaki bu karakteristik özelliği daha önce de görme imkanı bulmuştum. Eşitlik alanında yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Doğal kaynakların azalması ve iklim değişikliği yerkürenin ritmini değiştirdi"

Bekir Ağırdır, salgın dönemiyle birlikte pek çok şeyin değiştiğini, değişimin gerekliliğinin şart olduğunu belirterek, doğal kaynakların azalmasının ve iklim değişikliğinin yerkürenin ritmini değiştirdiğini kaydetti.

Ağırdır, "Dünyadaki yaygın üretim ve tüketim modellemesi hava, su ve toprağın sonsuz olduğunu kabul ediyordu. Bunun böyle olmadığın anladık." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya genelinde dayanıklılık tanımlarının da değişime uğradığını anlatan Ağırdır, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 yıldır devam eden teknolojik sıçramalar aynı zamanda insan zihninde de değişikliklere yol açtı. Hayatın, zaman ve mekandan bağımsızlaştırıldığında tüm bildiklerimizin alt üst olduğunu deneyimledik. Bu müthiş hız nedeniyle dayanıklılık tanımlamaları da değişiyor. Şirketlerin dayanıklılıkları bilanço ile değil, bir gecede değişen iş yapış şekillerine adapte olma, hız karşısında dayanıklılığı koruma gibi meselelerle ölçülüyor."

Kibar Holding, Bekir Ağırdır, Eşitlik, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kibar Holding'in webinar serisi Kibar Let's Talk'a Bekir Ağırdır katıldı - Son Dakika


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