Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika Ekonomi

Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ve bu alandaki çalışmalarıyla birlikte vizyonunu ortaya koyan sürdürülebilirlik raporu yayınladı.

Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ve bu alandaki çalışmalarıyla birlikte vizyonunu ortaya koyan sürdürülebilirlik raporu yayınladı.


Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500'ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding, yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma hedefi, ekosisteme saygılı üretim faaliyetleri, Grubun hem çevresel hem sosyal hem de yönetimsel anlamda yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında hazırlanan rapor, Kibar Holding'in gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra, Grubun sürdürülebilirliğe bakış açısını ve bu alana katkılarını içeriyor.


"İklim değişikliği konusu bilim insanlarının gündeminden tüm dünyanın gündemine taşındı"


İş dünyasının salt büyüme odaklı bir anlayışla hareket edemeyeceğine dikkat çeken Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "İklim değişikliğinin etkileri tüm ekosistemler üzerinde açıkça görülmeye başlandı. Artık bu konu bilim insanlarının gündeminden, tüm dünyanın gündemine taşındı. Özellikle biz ve bizim gibi büyük gruplara bu konuda önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanmasına katkıda bulunmak durumundayız. Kibar Grubu olarak insan odaklı, doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, toplumsal fayda amaçlı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir anlayışla ekonomik büyümemizi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.


"Sürdürülebilirlik ilkeleri ile büyüyoruz"


Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin temel ilke ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsediklerini ve 12 sürdürülebilir kalkınma amacına önemli derecede katkı sağladıklarını belirten Kayabaşı, "Grubumuzun sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini kurucumuz ve Onursal Başkanımız Asım Kibar'ın belirlediği dürüstlük ve güvenilirlik değerleri oluşturuyor. Grup olarak köklü kurumsal yönetim geleneğimiz, yenilikçilik ilkemiz, iş etiği anlayışımız, sosyal sorumluluk kültürümüz ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi (United Nations Global Compact), sürdürülebilirlik alanında da fark yaratmamıza olanak tanıyor." dedi.


Kurulduğumuz günden beri ilkelerimiz ve değerlerimiz çerçevesinde farklı isimlerle hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik alanındaki yatırım ve faaliyetlerimize ivme kazandırdık diyen CEO Haluk Kayabaşı, Kibar Grubu sürdürülebilirlik ilkelerini şu şekilde sıraladı: "'sürdürülebilirlik ilkeleri ile büyüyoruz', 'insanı güçlendiriyoruz', 'gelecek için yenileniyoruz', 'gelecek nesilleri önemsiyoruz', 'paydaşlarımızı teşvik ediyoruz' ve 'toplum için paylaşıyoruz'."


"Enerji ve su yoğunluğumuzu azaltıyoruz"


İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında en önemli konuların başında enerji verimliliği ve su yoğunluğunun azaltılmasının geldiğini belirten Kayabaşı, Holding olarak ilgili alanlarda çok sayıda projeye imza attıklarının bilgisini verdi.


2018 yılında Kibar Grubu şirketlerinin enerji yoğunluğunu, önceki yıla göre yüzde 27 ve 2016 yılına göre yüzde 42 oranında azalttıklarını belirten Kayabaşı, en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su için ise 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 25 ve 2016 yılına göre yüzde 47 azalma sağlandığını ifade etti. - İSTANBUL

Kibar Holding, Kayabaşı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
19:06 THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi
16:05 Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]