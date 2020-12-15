Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Kibar Holding, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan raporda Grubun '2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin kamuoyu ve paydaşlarla paylaşıldığına dikkat çeken Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda her geçen yıl daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, bu yıl yedincisini hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı üretim modelini esas alarak tüm grup şirketlerinde uyguladıklarını aktaran Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Grup olarak sürdürülebilirlik uzun zamandır ajandamızın üst sıralarında yer alıyor. Tüm üretim ve yönetim faaliyetlerimizi, sürdürülebilirliği çok boyutlu bir şekilde ele alarak gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve hedeflerini dikkate alarak grubumuzun '2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi'ni hazırladık. 'Kibar Grubu Sürdürülebilirlik İlkeleri'yle tanımladığımız bu strateji, düşük karbonlu döngüsel ekonomiye geçiş modelinin temelini oluşturacak ve 22 grup şirketimizdeki sürdürülebilirlik çalışmalarına yol gösterici olacak" açıklamasında bulundu.

"Enerji yoğunluğunda yüzde 8,2 ve su yoğunluğunda yüzde 4,8 azalma kaydedildi"

Grup şirketlerinde yıl içinde onlarca enerji ve su verimliliği projesinin devreye alındığının bilgisini veren Kayabaşı, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında en önemli konuların başında enerji ve su yoğunluğunun azaltılması geliyor. 2019'da Kibar Grubu şirketlerinde önceki yıla göre enerji yoğunluğu yüzde 8,2 ve su yoğunluğu yüzde 4,8 oranında azaltıldı. Geri dönüştürülerek yeniden kullanılan su miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,1 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, grubun sürdürülebilirlik ilkeleriyle büyüme vizyonunun 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi ile güçlendiğinin altını çizdi. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi, grubun sürdürülebilirlik ilkeleriyle tanımlandı ve geniş bir katılımla belirlenen sürdürülebilirlik öncelikleriyle şekillendirildi. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 2030 yılına dek gerçekleştirmeyi planladığı hedeflere grubun sağladığı ve sağlayacağı katkılar analiz edilerek 40 hedef tespit edildi. Sürdürülebilirlik Raporu'nda söz konusu 40 hedefe ilişkin performans göstergeleri ve 2019 yılı gerçekleşmeleri de yer aldı. Grubun 2025 sürdürülebilirlik hedefleri arasında ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, çalışan sağlığına öncelik vermek, mesleki gelişim ve katılımı artırmak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, dijitalleşme süreçlerini tamamlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı koymak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL