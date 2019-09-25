Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor
25 dakika önce
Türkiye'nin sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor.
Türkiye'nin sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12'si ödülle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:20
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