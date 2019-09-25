Son Dakika Haberleri: Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor
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Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor

25 dakika önce

Türkiye'nin sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor.

Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor, System.String[]

Türkiye'nin sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12'si ödülle buluştu.

Kibar Holding, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:20 
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