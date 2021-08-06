Kibariye 2 yıl sonra çıktığı sahneden seslendi; "Yangınlar ve pandemi içimizi yaktı" - Son Dakika

Kibariye 2 yıl sonra çıktığı sahneden seslendi; "Yangınlar ve pandemi içimizi yaktı"

"Yangınlar ve pandemi ülkemizi mahvetti. Afetteyiz"

BALIKESİR - İki yıl aranın ardından ilk kez Cunda Adası'nda gerçekleşen bir düğünde sahne alan şarkıcı Kibariye,"Alevler içimizi yaktı. Gülerken ağladım. Allah afetlerden korusun" dedi.

Pandemi sebebiyle yaklaşık 2 yıldır sahnelerden uzak kalan fantazi müziğin tanınmış ismi Kibariye, Aşiyan Restoran'da gerçekleşen, Gökhan Kırca ve Şükriye Anadol'un düğününde sahne aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı, Ayvalık'a 15-20 önce geldiğini bölgeyi yıllar içerisinde çok değişmiş gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin turistik bölgelerinde çıkan yangınlar ile ilgili de konuşan Kibariye,"Yangın olaylarına çok üzüldüm. Alevler içimizi yaktı.Gülerken ağladım. Çok üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Allah, böyle felaketleri hiç kimseye göstermesin. Tekrarını yaşamasın. Ülke olarak neler yaşadık. Afetler atlatıyoruz halen daha. Allah afetlerden korusun bizi" dedi.

Pandeminin mutasyona uğramış şekilde devam ettiğini belirten Kibariye, "İnşallah bu hastalığa yakalanan herkes şifa bulur. Herkes güzelliklerle karşılaşır. Bizde işimize geri döneriz. Hepimizin çoluğu, çocuğu var. Bakmakla sorumlu olduğumuz ailelerimiz var. Pandemi nedeniyle çok sıkıntılıyız. Allah herkese sağlık versin, şifa versin" diye konuştu.

Birbirinden güzel şarkılarını Ayvalıklı hayranlarına seslendiren Kibariye, şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Hayranlarından koronavirüs salgınına karşı çok dikkatli olmalarını isteyen usta şarkıcı, "Ben bilge bir kadın değilim. Ben okumamış-yazmamış bir kadınım. Ama hayatı güzel okudum. Önemli olan hayatı güzel okuyabilmek. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Pandemi yeniden yükselmeye başlamış ve günlük 25 bin vakaya ulaşmış durumda. Yetmiyor birde yangınlar çıkıyor. Afetteyiz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yeniden sahneye çıkmak beni çok mutlu etti. Saz arkadaşlarım da çok mutlular. Para için değil ama. Gerçekten her şey para değil. Ben burada olduğum için, o alkışları çok özlediğim için sizlerden sadece alkışlarınızı istiyorum. Pandemi döneminde çok yalnız kaldım. Çok sıkıldım. Çünkü ben 10 yaşımdan bu yana bu işi yapıyorum. Kolay değil 45-50 yıl süresince sahnede kalmak. O yüzden de ben pandemi döneminde o kadar ağladık, sızladık. Ama artık gülmek istiyoruz. Bu yüzden de sizlerden bol bol alkış istiyorum" dedi.

Kibariye, düğünde hayatlarını birleştiren Gökhan ve Şükriye Kırca çiftine de ömür boyu mutluluklar dilemeyi ihmal etmedi.

Düğünde; TFF. 1. Lig Aydeniz Et Balıkesir Spor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz, Aydeniz Et firmasının sahibi Yusuf Yalçın, zarif eşi Özlem Yalçın, kardeşi Mustafa Yalçın, Ayvalıklı işadamları Osman Özdoğan ve Veli Yıldız gibi seçkin davetliler arabesk-fantezi müziğinin dev ismi Kibariye'ye eşlik etti.