Kibariye'den dikkat çeken itiraf: İmzayı bile Seda Sayan öğretti
18.02.2021 23:11
Güçlü sesiyle müzik dünyasının önemli isimlerinden Kibariye, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Okumam yazmam yoktu. İmza attırılıp senelerce çalıştırıldım. İmzayı bile Seda Sayan öğretti bana" dedi.
Güçlü sesi ve samimiyetiyle müzik dünyasında önemli yer edinen Kibariye, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda Katarsis programına konuk oldu.
"PERDE ARKASINDAN ŞARKI SÖYLETTİLER"
Mesleğe ilk başladığı yıllarda yaşadığı zorluklardan bahseden ünlü sanatçı, dikkat çeken samimi itiraflarda bulundu. Karşılaştığı kötü muameleleri anlatan Kibariye, "Kara kuru bir şey diye beğenmedikleri için perde arkasından şarkı söylettiler." dedi.
"İMZA ATTIRILIP SENELERCE ÇALIŞTIRILDIM"
Okuması olmadığı için yıllarca mağdur edildiğini kaydeden Kibariye, "İlk çıktığım zaman ben çok yadırgandım. Aman bırak şu pis çingeneyi, kara kuru bir şey dediler. Öcü müyüm ben be? Güzellik önemli değil, sesi güzel dediler. Okumam yazmam yoktu. İmza attırılıp senelerce çalıştırıldım. Okumadım ama Allah bana bu sesi lütfetmiş. İmzayı bile Seda Sayan öğretti bana." şeklinde konuştu.
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