Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla el ele görüntülenen eşi Ali Küçükbalçık'ı "Bilmem neler için yuvamı yıkmam" diyerek affetti. Evlilikleri gündeme bomba gibi düşen çiftten yeni paylaşım geldi.
Daha önce de ihanet, ayrılma ve barışma gibi haberlerle gündeme gelen çift, bu krizin de üstesinden geldi. Küçükbalçık Instagram hesabından Kibariye'nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğrafı paylaşarak mutluluk mesajı verdi.
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. UçanKuş TV'de yayınlanan görüntüler ardından açıklama yapan Kibariye, "Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali'ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam" demişti.
Son Dakika › Magazin › Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı - Son Dakika Magazin