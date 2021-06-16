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Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı - Son Dakika

Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı

16.06.2021 14:17

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık geçtiğimiz haftalarda başka bir kadınla el ele görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Küçükbalçık, kendisini affeden eşiyle fotoğrafını paylaşarak etrafa "Mutluyuz" mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla el ele görüntülenen eşi Ali Küçükbalçık'ı "Bilmem neler için yuvamı yıkmam" diyerek affetti. Evlilikleri gündeme bomba gibi düşen çiftten yeni paylaşım geldi.

İHANET HABERLERİNDEN SONRA İLK KARE

Daha önce de ihanet, ayrılma ve barışma gibi haberlerle gündeme gelen çift, bu krizin de üstesinden geldi. Küçükbalçık Instagram hesabından Kibariye'nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğrafı paylaşarak mutluluk mesajı verdi.

Başka bir kadınla yakalanan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'ye aşk dolu pozunu paylaştı

"BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. UçanKuş TV'de yayınlanan görüntüler ardından açıklama yapan Kibariye, "Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali'ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam" demişti.

Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı

Kibariye, Bomba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı - Son Dakika Magazin


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