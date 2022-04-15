KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika
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KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

15.04.2022 11:49

ŞARKICI Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi.

ŞARKICI Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden koşar adım ayrıldığı anlar kameraya yansırken işyeri sahibi Fuat Danış "Yapılan hoş değil gerçekten. En iyi hizmeti verdik. Yakıştıramadım" dedi.

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Birgül Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi." şeklinde konuştu.

Danış "Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durum olmasından biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi." diye konuştu.

KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİBARİYE'NİN KIZININ KUAFÖRE PARA ÖDEMEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika
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