Son Dakika Haberleri: Kibariye Seçim Çalışmaları İçin Tekirdağ'da Konser Verdi

Kibariye Seçim Çalışmaları İçin Tekirdağ'da Konser Verdi

14 dakika önce

Kibariye seçim çalışmaları için Tekirdağ'da konser verdiTEKİRDAĞ – Ünlü şarkıcı Kibariye, Tekirdağ'da konser verdi.

Kibariye Seçim Çalışmaları İçin Tekirdağ'da Konser Verdi, System.String[]
Kibariye seçim çalışmaları için Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ – Ünlü şarkıcı Kibariye, Tekirdağ'da konser verdi.
Tekirdağ'a gelen Kibariye, AK Partinin kentteki seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu Mahallesi'nde konser verdi. Kibariye verdiği konserde ilk şarkısını bitirdikten sonra konser verdiği Roman vatandaşlar tarafından alkış almayınca, "Böyle mi seviyorsunuz beni, bu alkışlarla mı" dedikten sonra alkış sesleri yükseldi. Alkış seslerinin yükselmesi ile Kibariye, "Hadi sevdiğinizi anladık, geldiğinizden belli. Şahane bir kalabalık var. Yani misafirinizi böyle mi ağırlıyorsunuz. Alkış istemiyorum ben şarkılarımı okumaya geldim. Teşekkür ederim sağ olun" dedi.
Sahnedeki konuşmasına Cumhur İttifakı Adayı Belediye BaşkanI Cüneyt Yüksel'e dönerek devam eden Kibariye, "Arkandayım her zaman. Yanındayım her zaman" diye konuştu.
Kibariye konseri öncesi Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel boynuna davul takıp davul çalarken, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'de toplanan kalabalık karşısında Roman oyun havalarına eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kibariye, Genel
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