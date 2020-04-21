Kibariye ve Halil Sezai unutulmaz konserleri ile izleyici karşısına çıkıyor

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle izleyiciyle buluşan 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konukları, Kibariye ve Halil Sezai olacak. 2019 yılında ilk kez aynı sahnede buluştukları konserin yayını öncesinde Kibariye canlı bağlantıyla hayranlarıyla buluşacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Kibariye ve Halil Sezai, 21 Nisan akşamı 21.30'da hayranlarıyla buluşacak. Birlikte düet yaparak açılışını yaptıkları ve ilk kez aynı sahneyi paylaştıkları konser görüntüleriyle Halil Sezai ve Kibariye dinleyicilere müzik şöleni yaşatacak. Konser kaydı öncesinde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Kibariye canlı yayında gelecek soruları da cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Kibariye ve Halil Sezai'nin ardından önümüzdeki günlerde Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Merve Özbey& Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun& Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki& Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.