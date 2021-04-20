Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi - Son Dakika

Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi

20.04.2021 11:17
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi, System.String[]

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalenin üstünde kazılar sürerken, alt kısmında ise dinamitlerle taş ocağı için patlatma yapılıyor. Patlamalar nedeniyle tarihi kaya mezarları ve mağaralar yok oldu. Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca "Söz konusu alanda andezit ocağı açılması uygun değildir" kararı ile Danıştay'ın 'taş ocağı' iptal kararının uygulanarak tarihi alan için önlem alınması isteniyor.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmasında Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına da ulaşıldı. Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılırken, kazılara kış dönemi nedeniyle ara verildi.

2100 YILLIK TARİH ÇIKTIYapılan arkeolojik kazılarda; en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu. 'Kibele' heykelinin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edilmişti. ÜSTÜNDE TARİH, ALTINDA TAŞ OCAĞIKalenin üstünde bir yandan kazı çalışmaları yürütülürken, alt kısmında ise dinamitlerle taş ocağı için patlatmalar yapılıyor. Patlamalar nedeniyle tarihi kaya mezarları ve mağaralar yok oldu. Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca "Söz konusu alanda andezit ocağı açılması uygun değildir" kararı ile Danıştay'ın 'taş ocağı' iptal kararının uygulanarak tarihi alan için önlem alınması isteniyor. 'BU CİNAYETİN BİR AN ÖNCE DURMASI GEREKİR'Kentte yaşayan turizmci aktivist Enis Ayar, söz konusu alanda tarihi dokunun yok edildiğini söyledi. Taş ocağı faaliyetlerinin durdurulmasını isteyen Ayar, "Burada doğa katledilmekte, cinayet işlenmekte, arkeoloji alanları taciz ve istismar edilmekte. Burada kaya mezarları vardı. Şimdi dinamitle bu kaya mezarları patlatılmış. Burada dinamit patlatılması için kazı danışmanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt, bilim kurulu başkanı olarak sit alanının daralması, inşaat alanlarının da genişlemesi doğrultusunda rapor verdikten sonra kaya mezarları sit alanının dışına çıkmış oldu. Devletin malını koruyacaklarına şirketin elemanıymış gibi hareket ediyorlar. Onun için bu cinayetin bir an önce durması gerekir. Yukarıda akropol, aşağıda metropol. Akropolde fırçalarla kazı varken, aşağıda metropolde dinamit atılıyor. Tarihi doku yok oluyor. Bunları bir daha yerine koymak mümkün değil. Bir an evvel durdurulması lazım" dedi.'BİR SÜRÜ NEGATİFLİK YAŞIYORUZ'Jeoloji Mühendisi Kübra Güvenç Bacınoğlu ise kaleden birçok tarihi eserin çıkartılabileceğine dikkat çekerek, "Her dinamitte bizim evimiz deprem olmuş kadar zemin sarsılıyor. Burada en az 15 tarihi mezar patlamalar nedeniyle kapandı. Çünkü çökmeler yaşandı. Burada mağaralar var. Biz daha önce üniversiteden profesörlerle birlikte mağaralara giriş yapmıştık. Bu mağaraları sit alanına katabilmek için çalışma yapmıştık ama o mağaraların çoğu yıkıldı. Volkanik birimlerden dolayı tabaka yapısı her dinamit atıldığında çöktüğü için bir tek benim değil, bu civardaki bütün insanların suları kayboldu ve evleri çatladı. Bir sürü negatiflik yaşıyoruz. Burada Kibele heykeli bulundu. 2100 yıllık birçok heykelcikler çıkartıldı ve birçok tarihi eser çıkartılabilecek noktayız. Her şeyden önce burada bir yaşam alanı var" diye konuştu.PROF. DR ŞENYURT: İMZA KAMPANYASI BAŞLATSINLAR, İLK İMZAYI BEN VERİRİMKazı Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt ise, iddialara yanıt verdi. Taş ocağına kendisinin izin vermediğini belirten Şenyurt, şöyle konuştu: "Taş ocağının olduğu yer hiçbir zaman arkeolojik sit alanı olmadı. Dolayısıyla Samsun Bölge Anıtlar Kurulu da taş ocağının patlatmalardan dolayı zarar vereceğini söyledi. Taş ocağının yapılmamasını istedi ama mahkemeyle karşı taraf zarar vermeyeceğini kanıtlayıp karar almışlar. Çalışmalara orada devam ediyorlar. Bu taş ocağı bize yaklaşık 900 metre mesafede. Şimdiye kadar patlatılan dinamitlerin zararını görmedik ama zararı var tabi. Dinamit patlatılınca orada yer titriyor. Orada çalışırken küçük bir deprem gibi bir sarsıntı oluyor. Orada taş ocağını kim ister ki? Tarihi alan içerisinde her ne kadar arkeolojik sit alanı olmasa da onun dibinde oradaki doğayı bozan, insanları endişe ettiren bir görüntüyü kim ister? Keşke mahkemeler buna izin vermemiş olsaydı."

Kendisinin taş ocağını kapatın deme yetkisinin olmadığını söyleyen Şenyurt, "Bu taşocağına ben izin vermedim. Benim öyle bir yetkim yok. Benim öyle bir yetkim olsaydı, kaldırma yetkim de olurdu herhalde. Taş ocağına karşı mücadele eden insanların mahkemede kaybetmelerinden dolayı beni paravan olarak kullanıp adamlarla uğraşma derdindeler. Protesto yürüyüşü yapsınlar, en önde ben giderim. İmza kampanyası açın ilk imzayı ben atacağım dedim ama illa senin yetkin var, sen kapatırsın diyorlar. Ben kimim? Koca vali kapatamamış, hakimler kapatamamış da taş ocağına yetki verecek insan ben miyim?" dedi.


Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi

Altınordu, Kybele, Heykel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi - Son Dakika


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