Kibir Kuleleri Gibi Olmayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katıldığı programla açıklandı. Kurtulmuş, belediye başkanlarından üç temel vasıf beklediklerini söyleyerek, "Kibir kuleleri gibi olmayacağız" dedi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Kurtulmuş, "Seçim kampanyasının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah bu seçim cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişinden sonra ilk seçim özelliğini taşıyor. Milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, Cumhur İttifakı'yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir" dedi.



"AK Parti bir dava hareketinin yüzyıllar süren mücadelesinin özetidir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"AK Parti'nin birinci özelliği yerli ve milli partidir. AK Parti kökü dışarıda olan parti değil, başkalarının önünde hazır olan parti değil, Osmangazi'nin, Orhangazi'nin, Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in yolunda ilerleyen yiğit insanların partisidir. Çünkü bu salonda bulunan her birimizin temsil ettiği milyonlarca insan hiçbir millet, başka bir milletin gövdesi üzerinde yükselmez. Onun için biz köklerimizden başka hiçbir kaynağı olmayan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, secde etmeyen, rüküa gitmeyen bir toplumuz."



"AK PARTİ REFORMCU BİR PARTİDİR"



AK Parti'nin ikinci özelliğinin reformcu olması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu memlekette hak ve özgürlüklerin, insan haklarına saygının, insanın özgürlüklerinin önünü açan AK Parti'dir. 28 Şubat'ın hemen sonrasında Uludağ Üniversitesinde 17-18 yaşındaki gencecik kızların başörtüsü yüzünden nasıl mağdur olduklarını, İmam Hatip Lisesindeki kızlarımıza nasıl zulmettiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Bu millet bunları yapanlara sandıkta gününü gösterdi. Cumhurbaşkanımız sadece bir şiir okuduğu için siyasi hayatı yasaklı hale geldi. Partiler kapatıldı. Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı iken ben Fazilet Partisi İl Başkanı idim. O zaman bir milletvekili arkadaşımız Merve Kavakçı, İstanbul'da milletvekili seçildi. Ancak Türkiye'yi idare edenler. TBMM'deki manzarada koca koca adamlar dışarı dışarı diye tempo attılar. Milletin helal oyları ile seçilmiş bir milletvekiline müsavma gösteremediler. Bugün AK Parti'nin reformları sayesinde bütün bunlar geride kaldı. Millette ne varsa hepsi var olacak" açıklamasını yaptı.



"AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK REFORMU..."



Kurtulmuş, "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesi ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlamaktır. Benim yaşımda olanlar, her cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de ne büyük zulümlerin, Ali Cengiz oyunlarının nasıl oynandığını iyi biliriz. Artık kimin cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardından karar verilmiyor. Artık sandıklar demokrasi, siyaset meydanında kuruluyor. Kimin cumhurbaşkanı olacağına millet karar veriyor. Türkiye'nin en büyük reformu budur" diye konuştu.



"KORKTUKLARI İÇİN OY VERİN, GERİ GİDELİM DİYORLAR"



Millet İttifakı'nı eleştiren Kurtulmuş, "2018 seçimlerinde biz hep reform, daha ileri derken, karşımızdaki ittifak eski sisteme gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanını siz seçtikçe, millet seçtikçe, milletin çarşısından geçmeyen, milletin derneğinde düğününde oynamayan, milletin türküsünü söylemeyen hiç kimse bu milletin cumhurbaşkanı olamayacaktır. Ondan korktukları için oy verin, geri gidelim diyorlar" şeklinde konuştu. AK Parti'nin kalkınmacı, Türkiye partisi, dünya partisi, dünya mazlumlarının ve mağdurlarının partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Bunu 15 Temmuz gecesinden çıkartıyoruz. Ben bizzat 4-5 farklı yerde bunu dinledim. 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra Çankaya Köşkü'ne Bahreynli bir milletvekili '15 Temmuz akşamı biz Bahreyn'de görmediğimiz bir şey gördük, insanlar sokaklara çıktı. Camiler, mescitler tıklım tıklım doldu. Ellerimizi açıp dua ettik, asırlardır İslam'ın öncüsü olan Türkiye'ye zeval verme diye dua ettik. Sabah namazı vaktinde Boğaz Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler darbest edildiğinde hep beraber şükür namazı kıldık dağıldık' dediler. Aynı hikayeyi Sudanlı'dan dinledim. Aynı hikayeyi Balkanlar'da, Orta Asya'da dinledik. Dünyanın her yerinde 15 Temmuz gecesi mağdur kişiler dua etti. Bu millet Osmangazi'nin, Orhangazi'nin ahfadıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeniden şaha kalkmasının simgesidir. Türkiye'nin payidar olması için gözyaşı döktüler. Onun için biz dünyanın mazlum milletlerinin sözcüsü ve öncüsüyüz. Bursa Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün esintilerinin var olduğu şehirdir."



"KİBİR KULELERİ GİBİ OLMAYACAĞIZ"



"Tevazunun zıttı kibirdir" diyen Kurtulmuş, "Kibir kuleleri gibi olmayacağız. İnsanlara tepeden bakan insanların gönlüne giremez. Hiçbir makam kimsenin şahsi malı değildir. Bütün makamlar tevazu içerisinde millete hizmet etme yeridir. Her makam millete hizmetin bir aracıdır. Halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir. Siyaset zor bir iştir. Akşam, sabah, kar, kış, soğuk, sıcak yok. Yılların nasıl geçtiğini bilmezsiniz. Siyaset, makam, mevki, şan, şöhret için yapılmaz. Halkın duasını ve Hakk'ın rızasını kazanmak için siyaset yapılır. Bizim millet çok kolay Allah razı olsun der. Kibir sahibi olmak şeytan işidir" şeklinde konuştu.



"BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ÜÇ TEMEL VASIF BEKLİYORUZ"



Belediye başkanlarından üç temel vasıf beklediklerini anlatan Kurtulmuş, "Belediye başkanlarımız adil ve adaletli olacak. Söz doğru ve hakkaniyetli ise kendileri uyarmak için her söze uyacaktır. Belediye başkanlarımız şehrin en yoksul adamları geldiği zaman yüzünü çevirip, zengin geldiği zaman düğmesini iliklemeyecektir. Kimseyi ayırmayacaktır. Herkesi eşit ve insan olarak kabul edecektir. Adaletten zerre miktarda sapana, zerre kadar tahammülüz olmayacaktır. İnsanın, şehrin, tarihin hakkını verecektir. Ben, tüm adaylarımızın adaletten sapmayacağına inanıyorum. Şimdiden tebrik edip, hizmetlerinde başarılar diliyorum. Şehrin havasının, suyunun, yeşilinin, cadde, sokak, insanların, hayvanlarının emanet edildiği insanlardır. Belediye başkanlarımız asla emanete hıyanet etmeyecektir. Emin insanlar olarak emaneti sizin adınıza koruyacaktır. Sizler 5 yıl boyunca göz kulak olacaksınız. Hiç kimse şehrin emanetine hıyanet etmeyecek. Şehrin emanetine hıyanet edene bir dakika göz yummayıp, müsaade etmeyeceğiz. Üçüncü özelliğimiz sadakattir. Millete sadakattir. Sadakatin ne kadar önemli bir şey olduğunu 15 Temmuz akşamı gördük. Bu adamlar Pensilvanya'daki terörist başına sadıktı. Sadakat ona buna değil, şu adama, bu adama değil sadakat bizzat milletin kendisine ve tamamına olmalıdır. Milletine sadık olmayan hiç kimseye AK Parti'nin bir dakika tahammülü olmayacaktır" şeklinde konuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Bursa gönül coğrafyamızın özeti gibidir. Bugün fiziki olarak başka ülkenin sınırları içerisinde olan şehirlerin hepsinde bile izlerini bulmak mümkündür. Bursa gibi, AK Parti'de hem geçmişin, hem geleceğin partisidir. Bu millet kendi tankını, kendi uçağını, kendi silahını kendisine doğrultanlara fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla sokaklara dökülen millet bu ülkeyi kimselere teslim etmedi. Cumhur ittifakı geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletin teveccühünü kazanarak tarihi başarıya imza atmıştır" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa'da şu isimler belediye başkan adayları oldu:



"Büyükorhan Ahmet Korkmaz, Gemlik Berkay Bulut, Gürsu Mustafa Işık, Harmancık Yılmaz Ataş, İnegöl Alper Taban, İznik Kağan Mehmet Usta, Karacabey Ali Özkan, Keles Mehmet Keskin, Mudanya Ahmet Murat Ünal, Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar, Nilüfer Necati Şahin, Orhaneli Ali Aykurt, Orhangazi Bekir Aydın, Kestel Önder Tanır, Osmangazi Mustafa Dündar, Yenişehir (cumhur ittifakı) Davut Aydın, Yıldırım Oktay Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş." Programın sonunda Kurtulmuş, belediye başkan adayları ve protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



