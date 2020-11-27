'Kibirli Palmiye' okurla buluşuyor

Destek Yayınları etiketiyle piyasaya çıkan kitapta Ertürk, hayatımızı sinsice zehirleyen aile ilişkilerine dokunurken, kaybedenlerin, kaybettikçe zalimleşenlerin, sığınacak bir yer bulamayıp yollara düşenlerin, kaçanların en çok da kendinden kaçanların hikayesini anlatıyor.

Annesine verdiği helalliği geri almak için yollara düşen Ahu, geçmişin atanamayan öğretmeni, şimdinin korsan taksicisi Osman ve on iki yaşında amcasından kaçan Melek'in bir mezarlıkta karşılaşmasıyla başlayan hikaye okuru tuhaf bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor.

Aybike Ertürk dana önce yayınlanan Votka &Pera ve Bayan Hiçbiri adlı kitaplarıyla tanınıyor.