Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'a mülteci akını
Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs'a mülteci akını - Son Dakika

Kıbrıs'a mülteci akını

6 saat önce

Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.

Kıbrıs'a mülteci akını, System.String[]

Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.


Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Gazimağusa deniz sahil açıklarında çoğunluğu çocuklardan oluşan 122 kişilik Suriyeli mülteci Rum deniz sahil güvenliği tarafından tespit edilerek Paralimni balıkçı limanına götürüldü. Teknede bulunan 122 kişilik Suriyeli göçmenin sağlık ve kayıt işlemlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum tarafında bulunan Kokkinotrimithia Purnara Geçici Barınma Merkezine transfer edilmeleri bekleniyor. - GAZİMAĞOSA

Gazimağusa, Suriye, Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi'den PKK/YPG'ye ağır suçlama: Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'a mülteci akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]