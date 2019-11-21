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- Kıbrıs'a mülteci akını

6 saat önce

- Kıbrıs'a mülteci akınıGAZİMAĞOSA - Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.

- Kıbrıs'a mülteci akını

GAZİMAĞOSA - Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Gazimağusa deniz sahil açıklarında çoğunluğu çocuklardan oluşan 122 kişilik Suriyeli mülteci Rum deniz sahil güvenliği tarafından tespit edilerek Paralimni balıkçı limanına götürüldü. Teknede bulunan 122 kişilik Suriyeli göçmenin sağlık ve kayıt işlemlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum tarafında bulunan Kokkinotrimithia Purnara Geçici Barınma Merkezine transfer edilmeleri bekleniyor.

- Kıbrıs'a mülteci akını

Gazimağusa, Suriye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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