Kıbrıs açıklarında, bottaki 12 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kıbrıs açıklarında, bottaki 12 kaçak göçmen kurtarıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'TCG Bozcaada' korveti sayesinde, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, kaçak göçmen botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Kıbrıs açıklarında, bottaki 12 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'TCG Bozcaada' korveti sayesinde, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, kaçak göçmen botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden TCG Bozcaada korvetimiz, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, düzensiz göçmen botundaki 12 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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