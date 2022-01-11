Kıbrıs Adası açıklarındaki depreme ilişkin hasar ihbarı bildirilmediği açıklandı - Son Dakika

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde meydana gelen ve Mersin'in Anamur ilçesinden de hissedilen depreme ilişkin, belediyeye herhangi bir hasarın ulaşmadığını bildirdi.

Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hissedenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece 04.07'de Anamur açıklarında Akdeniz'de meydana gelen depremi hisseden tüm hemşehrilerimize ve komşu ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar belediyemize herhangi hasar ihbarı ulaşmamıştır. Rabbim ilçemizi, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."